Sagt STOPP!

In diesem Jahr fand zum wiederholten Mal ein Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs für Mädchen ab 12 Jahren in Kevelaer statt.

Unter dem Motto „Wir sind stark“ übten am vergangenen Wochenende rund 20 Schülerinnen des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums Techniken und Strategien zur Selbstbehauptung und –verteidigung mit Trainerin Britta Tiggelkamp.

Übungen, Tipps und Informationen

Der Kurs wurde von der Gleichstellungsbeauftragten Christiane Peulen in Kooperation mit dem Gymnasium in Kevelaer, der Trainerin und der Kreispolizei Kleve angeboten. Es wurden praktische Übungen zu Abwehr- und Befreiungstechniken, zur Feststellung und Bewahrung eigener Grenzen und zur Stärkung des Selbstvertrauens trainiert.

Darüber hinaus gab es Informationen und Verhaltenshinweise für die Teilnehmerinnen, unter anderem auch von Kriminalhauptkommissarin Stefanie Bodden-Bergau, im Bereich Kriminalprävention der Kreispolizei zuständig für den Bereich sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Kinder. Sie informierte die Teilnehmerinnen über mögliche Gefahrensituationen, Hilfsmöglichkeiten und gab Einblicke in rechtliche Gegebenheiten bei Minderjährigen. Dabei griff sie Inhalte aus den Übungen auf und bestärkte die Mädchen nochmals darin, ihren Gefühlen und Wahrnehmungen zu vertrauen und auf Warnsignale zu achten.

„Insbesondere in Fällen von sexualisierter Gewalt sind die Täter häufig keine Fremden, sondern Bekannte aus dem eigenen Umfeld“, so Stefanie Bodden-Bergau. Wichtig sei in dem Zusammenhang, Mädchen und Frauen zu vermitteln, frühzeitig Stopp zu sagen, sich zu wehren oder sich anderen Personen anzuvertrauen. Auch wenn dies nicht einfach sei, solle man hier nicht „zu viel aushalten“. Die Mädchen konnten im gemeinsamen Gespräch ihre eigenen Einschätzungen mitteilen und Fragen stellen. Die Teilnehmerinnen, aber auch die Veranstalterinnen waren mit viel Energie und Tatkraft dabei.

„Es hat einfach Spaß gemacht, weil die Mädchen motiviert und engagiert bei der Sache waren“, so Britta Tiggelkamp. Dem konnten Christiane Peulen und Stefanie Bodden-Bergau nur zustimmen.

„Wir hatten wieder eine tolle Gruppe in Kevelaer“, waren sich die drei abschließend einig.