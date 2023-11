Unter dem Motto „Lost Places“ lud „Amphoria“ zum Feiern ins Konzert- und Bühnenhaus ein Ein Zusammenkommen für alle

/ von Lisa Schweren

Die DJs heizten die Stimmung an. Foto: David Simon

Bereits am letzten Donnerstag konnten findige Augen beobachten, dass sich etwas am Konzert- und Bühnenhaus tut. Spätestens am Freitag wurde bei der Anlieferung von verschiedenen Pflanzen klar, dass es sich nicht nur um den Aufbau eines Theaterstücks ging. Hier entstand, so kündigte Veranstalter Michael Schmidt es bereits im September im Kevelaerer Blatt an, ein „Lost Place“ zum Feiern.

Ein „Lost Place“ bezeichnet ein von Menschen verlassenen Ort, der von der Natur zurückerobert wurde. In so einen Ort verwandelte sich, nach einem zweitägigen Aufbau, das Bühnenhaus am Samstag für alle Menschen, die eine Karte ergattern konnten.

Zum zweiten Mal fand eine Veranstaltung der Reihe „Amphoria“ in Kevelaer statt. Besucht wurde diese aber nicht ausschließlich von Kevelaererinnen und Kevelaerern. Auch Menschen aus Köln und Düsseldorf fanden ihren Weg ins beschauliche Kevelaer, um einen aufregenden Samstagabend zu verbringen. Geboten wurden nicht nur Drinks und Essen, sondern auch Musik von verschiedenen DJs.

An diesem Samstag setzte Schmidt mit seinem Headliner Moguai auf Melodic House. „Mich persönlich freut es, dass der Musikrichtungswechsel so gut angekommen ist“, erzählt Schmidt. Er hatte sich bewusst für diesen Wechsel entschieden, da seiner Ansicht nach Melodic House gesellschaftsfähiger ist, und Amphoria soll so viele Menschen wie möglich ansprechen.

Dieses Konzept schein…