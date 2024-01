Der Winnekendonker Franz Josef Drißen hat viel für sein Dorf getan – nicht nur geschichtlich Sachwalter mit Gefühl und Gespür

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Franz Josef Drißen

Am 4. Januar jährte sich der Tod des Winnekendonkers Franz Josef Drißen zum 20. Mal.

Zur Welt kommt er 1941 wenige Kilometer von Kevelaer entfernt. Vater Peter arbeitet nach den langen Schichten in einer Fabrik auf Bauernhöfen. „So haben wir keine Not gelitten. Lebensmittel waren immer da.“ Mutter Lisbeth hält Kaninchen und manchmal Schweine. Die Schlachttage sind ein Fest.

Ostern 1947 sitzt der Junge zum ersten Mal in der Wember Zwergschule: alle Jahrgänge in zwei Klassen. Im dritten Jahr empfiehlt die Lehrerin den Eltern, ihr Kind auf die höhere Schule zu geben. „Ich war zu meiner Zeit der Erste aus Wemb.“ Der Vater gibt das Rauchen auf, um die 20 Mark Schulgeld im Monat aufzubringen. Franz Josef pendelt mit dem Rad zwischen Wemb und Kevelaer: An der Bogenstraße liegt die höhere Jungenschule, zunächst ein Progymnasium, später ein Vollgymnasium.

Der Junge ist glücklich. Er entwickelt eine kleine Leidenschaft: Er schreibt seitenweise geschichtliche Texte ab. Heimatforscher Friedrich Netteshei…