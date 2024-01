B1 gewinnt Kreismeisterschaft

Die B1-Fußballmannschaft des KSVs nahm an den Kreismeisterschaften Futsal am 07.01.2024 in Goch teil. Dort konnten sie sich über einen 3:2 Sieg im 6m-Schießen gegen JSG Wissel/Appeldorn/Vyma/Kalkar freuen und den Pokal mit nach Hause nehmen.