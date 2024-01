Magie für den guten Zweck

Magisch ging es zu beim Vorentscheid zur Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst in Kevelaer. Der Erlös für die Kinderzaubershows kam der Bürgerstiftung „Seid einig“ zugute. Organisiert vom Magischen Zirkel Krefeld und zahlreichen Ehrenamtlern rund um Hajo Bier aus Geldern zog die MAGICA im Oktober knapp 300 Zauberkünstler aus dem In- und Ausland in die Wallfahrtsstadt. Die Volksbank an der Niers war als Sponsor mit an Bord.

Zu Kongress gehörten auch zwei Zaubervorstellungen speziell für Kinder im Grundschulalter. Um dabei zu sein, konnten Interessierte bei der Volksbank Kevelaer ein Ticket gegen eine kleine Spende erwerben. So kam ein großes „Fachpublikum“ aus Kindern zusammen, die mit viel Spaß und Freude die Vorstellungen genießen konnten. Der komplette Erlös aus dem Kartenverkauf für die Kinderzaubershows kam der Bürgerstiftung „Seid einig“ zugute. Die Stiftung setzt sich unter anderem für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche rund um Kevelaer ein, beispielsweise durch die Finanzierung von Schulmaterialien, Beiträge für Vereinsmitgliedschaften, Unterstützung von Jugendprojekten und mehr.

Für Magica-Organisator Hajo Bier wird es auch nach dem Kongress nicht langweilig: Er und sein Team aus Ehrenamtlichen stehen schon in den Startlöchern für die „Nacht der Gaukler“, die 2024 wieder in Geldern-Kapellen stattfindet und für die der Vorverkauf bereits begonnen hat.

