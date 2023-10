Das letzte Brötchen

Nach über 30 Jahren hieß es am vergangenen Samstag Abschied nehmen.

Der letzte Verkaufstag in der Rewe-Filiale des Cafés Vloet war ein stressiger. „Hier war die Hölle los“, erzählt Nadja Heinrich, die die letzte Schicht an diesem Tag übernahm. Offensichtlich wollten die Kundinnen und Kunden noch einmal die Chance nutzen, sich hier mit Brot und Brötchen einzudecken. Aber die Panik ist ganz unbegründet, da das Café Vloet in seiner Hauptfiliale auf der Basilikastraße 54-56 weiter für die Kevelaererinnen und Kevelaerer da ist.

Ab dem 1. Oktober ist das Hauptgeschäft nun von montags bis freitags von 5:30 bis 18:30 Uhr, samstags von 05:30 bis 14 Uhr und sonntags von 06:00 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rewe-Filiale freuen sich, auch dort weiter für die Kundschaft da zu sein.