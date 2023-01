Quiz im Löwen-Team spendet an Seid einig

Auch im vergangenen Jahr konnten sich beim beliebten „Quiz im Löwen“ in Kevelaer wieder zahlreiche Teams miteinander messen. Bei den Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte, die Dank der Unterstützung der Firma Edeka Brüggemeier wieder kostenlos stattfinden konnten, wurde wieder fleißig gespendet. Und so freuen sich die Veranstalter Dirk Winkels und Stefan Spittmann, der Kevelaerer Bürgervereinigung „Seid einig“ einen Scheck über 2.000 Euro

überreichen zu können. Die Stiftung unterstützt und fördert hilfsbedürftige Kinder mit zum Beispiel Schul-, Sport- und Musikutensilien. Die Spende nahmen Stefan Janssen und Marcel Robens für die Stiftung entgegen. „Wir danken allen, die uns auch in diesem Jahr so großartig unterstützt haben“, betonten Winkels und Spittmann zur letzten Veranstaltung in 2022.