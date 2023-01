Wer wird King of Stage Kevelaer?

Am 29. und 30. April 2023 findet im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt der Tanzcontest „King of Stage Kevelaer“ statt. An zwei Turniertagen stehen zum einen 20 Tanzcrews aber auch 100 Einzeltänzerinnen und -tänzer auf der Bühne, um sich im direkten Vergleich zu messen. Die Bewerbungsphase startete bereits im Dezember vergangenen Jahres. Eine renommierte Jury wird die Beurteilung der Teilnehmenden vornehmen und den „King of Stage Kevelaer“ 2023 küren.

„Das Veranstaltungskonzept von ‚King of Stage Kevelaer‘ hat uns überzeugt und wir fiebern dem neuen Veranstaltungsformat im Konzert- und Bühnenhaus entgegen“, freut sich Verena Rohde, Kevelaers Wirtschaftsförderin und Leitung des Kevelaer Marketing. Neben dem Titel „King of Stage Kevelaer“ dürfen sich die Gewinnerinnen und Gewinner auf Preisgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Euro freuen. „Wir freuen uns, diesen neuen Contest in Kevelaer etablieren zu können und sind uns sicher, dass wir viele tolle Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne sehen werden“, sagt Pepe Montuori, der das Veranstaltungskonzept entwickelt hat und selber renommierter Tänzer ist.