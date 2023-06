Das Pfarrfest von St. Marien an Fronleichnam war gut besucht Aktionen für Groß und Klein in Pastors Garten

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen an Fronleichnam in Pastors Garten. Foto: JvS

Schon von der Straße aus lockte der köstliche Duft von Bratwurst, Reibekuchen und frischen Waffeln die Besucherinnen und Besucher zum Pfarrfest von St. Marien in Pastors Garten. Aber nicht nur kulinarisch hatten die Organisatoren einiges aufgefahren: An unterschiedlichen Ständen informierten kirchliche Vereine und Institutionen über ihre Arbeit und boten spannende Aktionen an.

Bei Marian Kubitza und Lukas Klyszcz von „Radio Horeb“ konnte man zum Beispiel allerlei Aufnahme- und Übertragungstechnik bestaunen. Die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiter des christlichen Radiosenders erklärten Interessierten, wie sie die unterschiedlichen Kameras bei Übertragungen aus der Basilika steuern und Texte einblenden können.

Unterhaltsame Romane, spannende Krimis und informative Ratgeber erwartete die Besucherinnen und Besucher am Stand der Pfarrcaritas. „Unser Bücherstand beim Pfarrfest hat Tradition“, erklärte Sylvia Rommen-Ahlbrecht, Vorsitzende der Pfarrcaritas, und freute sich über die gute Resonanz der Besucherinnen und Besucher. „Unser Angebot wird sehr gut angenommen.“ In diesem Jahr habe sich das 10-köpfige Team auf heitere Literatur konzentriert. Denn Krisen gebe es ja momentan genug.

Kulinarisches

Zeit für eine kurze Verschnaufpause und einen Plausch bei einer Tasse Kaffee und selbstgebackenem Kuchen gab es im großen Saal bei der Caféteria der „kfd…