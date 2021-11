Probier‘ dich aus!

Lightpainting, Parcours, StopMotion-Filme, Breakdance und HipHop-Tanz, Tanztheater, Schauspielerei, Kreatives Gestalten mit Pappmaché, Homerecording, Walderlebnis und Holzschnitzen: Das alles und noch mehr können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Kevelaer und den Ortschaften bei der Workshopreihe „Jung und Kreativ“ erleben und ausprobieren.

Das neue Angebot des Jugendamtes der Wallfahrtsstadt Kevelaer wird mit tatkräftiger Unterstützung des Kunst- und Kreativnetzwerks ‚wirKsam e.V.‘ auf die Beine gestellt und mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ finanziert. Insgesamt 21 Workshops für verschiedene Altersstufen umfasst das Programm, das von Ende November bis Ende Dezember in verschiedenen Räumen in der Wallfahrtsstadt stattfinden soll und für die Teilnehmer*innen aus Kevelaer und den Ortschaften kostenlos ist.

Kreatives Potential ausschöpfen

Als Dozent*innen sind zahlreiche Künstler*innen und erfahrene Workshopdozent*innen mit von der Partie, unter anderem die Tanzpädagoginnen Marita Billaudelle und Edith Bongers-Reul, das Team der move-factory Kleve, sowie der als Zauberer bekannte Theaterpädagoge Tobias Velmer, Musiker Levin Ripkens und Künstlerin Tatjana van Went. Unter deren fachlicher Anleitung können die Teilnehmenden mit viel Spaß ihr kreatives Potential entdecken, eine Leidenschaft vertiefen oder eine Neue finden.

Da die aktuelle Situation eher „Aufholen trotz Corona“ entspricht, wird von den Organisator*innen und Workshopleitungen besonderer Wert auf den Infektionsschutz während der Angebote gelegt. Trotz der Unsicherheit der aktuellen Situation sind sich die Beteiligten einig darin, dass die jungen Menschen in unserer Stadt es verdient haben und die Möglichkeit geboten werden sollte, endlich wieder gemeinsam kreativ zu werden. „Sich selbst ausprobieren, dabei eigene Stärken entdecken, sich auch mal von sich selbst überraschen lassen – all das ist wichtig für die Entwicklung und für ein starkes Selbstbewusstsein”, ist sich wirKsam-Vorsitzende Anne van Rennings sicher und ergänzt: „Wir freuen uns, dass das Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer das Bundesprogramm nutzt, um diese Workshopreihe zu ermöglichen und laden alle jungen Menschen ein: Probiert euch aus!“

Pro Teilnehmer*in sind maximal drei Workshops möglich. Eine Fortsetzung mit ähnlichen Angeboten ist für das kommende Jahr in Planung. Für Ideen zu weiteren Inhalten dürfen sich Interessierte gerne per E-Mail an wirKsam e.V. oder Vanessa Freienstein vom Jugendamt wenden.

Den vollständigen Überblick über das Programm, das Anmeldeformular und die Kontaktmöglichkeiten gibt es im Internet auf www.wirksam-ev.de/jung-und-kreativ/.