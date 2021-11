Grundschüler*innen spenden an die Tafel

Wie auch in den vergangenen Jahren und damit schon in liebgewonnener Tradition haben die Schüler*innen der Kevelaerer St. Antonius-Grundschule Teile ihrer Martinstüte an die Kevelaerer Tafel gespendet. Am vergangenen Montag luden die drei Vorsitzenden des Schülerparlaments die Spenden gemeinsam mit zwei Mitarbeitenden der Tafel in großen Kisten ins Fahrzeug.