Noch bis zum 24. März 2024 finden die „internationalen Wochen gegen Rassismus“ statt.

Erstmalig beteiligt sich der Kreissportbund Kleve in diesem Jahr an der Aktion „Pink gegen Rassismus“, um ein sichtbares Zeichen gegen menschenverachtendes Verhalten im Sport zu setzen. Der KSB ruft alle Sportvereine im Kreis Kleve dazu auf, Farbe zu bekennen: Durch das Tragen pinker Kleidung und/oder pinker Accessoires beim Aufwärmen vor einem Ligaspiel oder Wettkampf, bei einem Trainingsspiel, im Training, bei Vereinsausflügen, in Vorstandssitzungen und Abteilungsversammlungen, auf Sportfesten, oder bei anderen geeigneten Anlässen soll verdeutlicht werden, dass der Sport im Kreis Kleve keinen Platz für Rassismus hat.

„Die Vereine können Fotos schießen oder ein Video von ihren Aktionen drehen und diese im Zeitraum der internationalen Wochen an den KSB schicken, damit wir sie auf unseren Kanälen und gesammelt in der Presse veröffentlichen können“, erläutert Steffi Hammel, Fachkraft für Integration durch Sport beim KSB Kleve.

Alternativ können die Vereine ihre Fotos der Aktionen natürlich auch auf ihren eigenen Kanälen veröffentlichen und mit folgenden Hashtags versehen, um auf sich aufmerksam zu machen: #PinkgegenRassismus, #sportbekenntfarbe, #bewegtgegenrassismus, #IWgR, #IWgR24, #InternationaleWochenGegenRassismus und #Menschenrechtefüralle. Der KSB freut sich auf viele pinke Vereinsaktionen.

Informationen zur Aktion Pink gegen Rassismus unter https://www.pinkgegenrassismus.de.

Alle Informationen unter www.ksb-kleve.de; Ansprechpartnerin ist Steffi Hammel (Tel. 02831 92830-14, E-Mail: s.hammel@ksb-kleve.de).