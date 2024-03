Lei.La fördert wieder Kleinprojekte

Ein Lastenfahrrad für den Naturschutzhof, eine Gemeinschaftshütte für die Dorfgemeinschaft, eine Kletterwand auf dem Schulhof, ein Graffiti-Workshop für eine Fassadengestaltung oder Ausstattung für den Imkerverein.

„Dank des Regionalbudgets konnten in den letzten drei Jahren insgesamt 53 ganz verschiedene Projekte in der Region umgesetzt werden,“ berichtet Anne Teller-Weyers, als Regionalmanagerin bei der „LEADER“-Region zuständig für dieses Förderinstrument der LEADER-Region. „Es ist wirklich schön zu sehen, wie dank dieser vergleichsweise unkomplizierten Förderung schon so viele Ideen in die Tat umgesetzt werden konnten. Die Nachfrage war in den letzten Jahren stets erfreulich groß.“

Seit 2021 ergänzt das Förderprogramm „Kleinprojekte“ die Umsetzungsmöglichkeiten in der LEADER-Region „Leistende Landschaft“ (Lei.La).

Antragssteller erhalten durch die Kleinprojekte-Förderung auch für kleinere Ideen zur Verbesserung ihrer Heimat unbürokratisch finanzielle Unterstützung. Jetzt startet der Bewerbungszeitraum für die Kleinprojekte 2024. „Wir wissen, es gibt sehr viele Menschen mit richtig guten Ideen in unserer Region. Sie alle sind jetzt eingeladen. sich mit diesen Ideen um eine Förderung zu bewerben!“

Vereine, Verbände, Kommunen, Privatpersonen und andere Organisationen sind antragsberechtigt und können sich ab sofort um einen Zuschuss für ihre Projektidee bewerben. Sie muss der Entwicklung der Region dienen und den Zielen der Regionalen Entwicklungsstrategie der LEADER-Region entsprechen. Projekte können nur in Kevelaer, Geldern, Straelen oder Nettetal, also einer der vier Lei.La-Kommunen, umgesetzt werden. Jede Idee muss sich mindestens in einem der drei Handlungsfelder der LEADER-Region verorten lassen: „Lebendige Orte, soziale Gemeinschaft und Kultur“, „Natürliche Ressourcen, Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit“ sowie „Regionale Wirtschaft, Wertschöpfung und Ernährung“.

Gefördert werden 80% der förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von minimal 2.500 € und maximal 20.000 € je Projekt. Die Projekte müssen so konzipiert sein, dass sie bis Ende 2024 abgeschlossen und abgerechnet werden können. Mit dem Projekt darf vor der Bewilligung nicht begonnen werden. Die Förderung erfolgt nach dem Erstattungsprinzip. Die Projektanträge müssen dem Regionalmanagement bis zum Bewerbungsschluss am 21. April 2024 vollständig vorliegen. Die Beratung mit dem Regionalmanagement rechtzeitig vor der Antragsstellung wird dringend empfohlen, da je nach Projektideen unterschiedliche Antragsunterlagen erforderlich sind. Den Aufruf und alle Formulare und Checklisten zum Download gibt es auf der Website www.leader-leila.de/kleinprojekte-2024.

Fragen zur Förderung beantwortet das Lei.La-Regionalmanagement per Mail unter info@leader-leila.de oder telefonisch unter 0 28 31 / 134 82 –70 bzw. -71. Am 21. März 2024 um 19 Uhr wird zusätzlich eine digitalen Beratungs angeboten.