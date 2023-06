Pfingstlager der DLRG-Ortsgruppe

Ein voller Erfolg war wieder das diesjährige Pfingstzeltlager der DLRG OG Kevelaer. 65 Kinder und Betreuer verbrachten vier Tage mit Spiel und Spaß rund ums Thema Bauernhof. Wie praktisch, dass sich das Lager direkt auf einer Wiese eines Bauernhofes befand. So konnten die Kinder hautnah erleben, wie es auf einem Bauernhof zugeht. Highlight waren natürlich die frisch geborenen Kälbchen.

Auf dem Programm standen außerdem die traditionelle Lagertaufe, eine Nachtwanderung, bei der der entführte Bauer wieder gefunden werden musste, ein Postenlauf mit den Fahrrädern und eine Bauernhofolympiade. Zentrum des Lagers war wie immer das große Feuer, das besonders abends zum gemütlichen Singen, Stockbrotbacken und Aufwärmen einlud.

Am Montag schlossen die Eltern ihre kleinen Abenteurer, die zwar erschöpft, aber sehr glücklich waren, wieder in die Arme. Somit freuen sich alle schon aufs nächste Jahr und natürlich auf das Sommerlager in den Sommerferien.