Osterfeiern der Gemeinden 2024

In den kommenden Tagen wird das höchste Fest des Christentums gefeiert: Ostern. Die Gemeinden in Kevelaer und den Ortschaften begehen die Tage wie folgt:

St. Marien Kevelaer

Feier der Osternacht: Am Samstag, 30. März, beginnt um 21 Uhr die Feier der Osternacht mit Lichtfeier, Wortgottesdienst und Eucharistiefeier in der Basilika.

Ostersonntag und Ostermontag: Das Osterhochamt findet um 10 Uhr statt, die Festandacht um 17 Uhr in der Basilika. Nach der Abendmesse am Ostersonntag zieht der Fackelzug zum Hubertushaus auf Keylaer. Um 20 Uhr wird dort das Osterfeuer gesegnet. Die heiligen Messen am Ostermontag feiert St. Marien wie an den Sonntagen. Der Familiengottesdienst um 10.30 Uhr entfällt.

St. Antonius Kevelaer

Karfreitag: Am 29. März ist um 15 Uhr in der St.-Antonius-Pfarrkirche die feierliche Liturgie vom Leiden und Sterben Christi zu Karfreitag. Der Kirchenchor an St. Antonius singt von Michael Haydn „Tenebrae factae sunt“, drei Gesänge aus Taizé und von Friedrich Silcher „Schau hin nach Golgatha“. Karfreitag ist um 20 Uhr das Taizégebet vor dem Kreuz. Fünf Instrumentalistinnen und Instrumentalisten (Querflöten, Klarinette, Klavier und Orgel) vertiefen den besonderen Charakter des Gebetes.

Ostersonntag: Ostersonntag singen alle Anthony-Singers beim österlichen Hochamt um 11.30 Uhr neue geistliche Lieder.

Ostermontag: Ostermontag singt der Kirchenchor um 11.30 Uhr unter anderem das „Halleluja“ von Georg Friedrich Händel. Die musikalische Leitung aller festlichen Gottesdienste hat Kirchenmusiker Christian Franken.

Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer

Gründonnerstag: Der Gottesdienst am Gründonnerstag findet wie immer im Gemeindesaal unter der Jesus-Christus-Kirche statt. Die Gemeinde feiert den Gottesdienst, der in ein einfaches gemeinsames Abendessen eingebettet ist, an Tischen. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Chor der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer und Tom Löwenthal gestaltet. Pfarrerin Dembek und weitere Sprecherinnen und Sprecher stellen die Geschichte vom letzten Abendmahl aus dem Matthäus-Evangelium vor. Der Gottesdienst beginnt am 28. März 2024 um 20 Uhr.

Ostersonntag: Am Ostersonntag feiert die Evangelische Kirchengemeinde Kevelaer einen Gottesdienst mit Abendmahl für alle Generationen unter dem Motto: „Wenn Blumen sprechen und Steine reden“. Der Gottesdienst wird am 31. März 2024 um 11 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche gefeiert. Nach dem Gottesdienst werden Ostereier im Gemeindegarten gesucht.

St. Quirinus Twisteden

Gründonnerstag: Am Gründonnerstag, 28. März, singen die Kirchenchöre aus Twisteden und Kervenheim gemeinsam unter Leitung von Kirchenmusiker Christian Franken. Diese festliche Abendmahlsliturgie, in der viele Gemeindelieder zum Mitsingen vorgesehen sind, beginnt in der Twistedener St.-Quirinuskirche um 20 Uhr.

St. Urbanus Winnekendonk

Feier der Osternacht: Am Karsamstag, dem 30. März 2024, wird die Osternacht um 20.00 Uhr in der Urbanuskirche in Winnekendonk gefeiert.

Direkt im Anschluss an die liturgische Feier sind alle Gemeindemitglieder und Interessierte ganz herzlich zu einem gemütlichen Beisammensein im örtlichen Pfarrheim, Klösterpad 8, in Winnekendonk eingeladen. Ein Osterbuffet mit einer Vielfalt an selbstgebackenem Brot, gekochten Eiern, Käse, süßen Schokoeiern sowie Getränken wartet auf die Besucher. Der Ortsausschuss St. Urbanus Winnekendonk heißt alle zu dieser abendlichen Osterbegegnung herzlich willkommen.