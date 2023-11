Ohne Aufzug keine Sketche

Seine beiden für den 1. und 2. Dezember 2023 geplanten Sketchabende unter dem Titel „Sagen Sie bitte Ja“ muss der Theaterverein „4c“ „mit großem Bedauern“ jetzt absagen. „Die örtlichen Begebenheiten lassen eine Durchführung der Veranstaltung derzeit leider nicht zu“, heißt es vom Verein. „Die eigentlich für November geplanten Reparaturen bzw. Erneuerungsarbeiten am Aufzug der Öffentlichen Begegnungsstätte in Kevelaer dauern an bzw. können in diesem Jahr nicht mehr fertiggestellt werden. Da unser Publikum zu einem nicht unerheblichen Anteil aus Menschen mit eingeschränkter Mobilität besteht, haben wir und zu diesem Schritt entschlossen. Den inklusiven Grundsätzen, denen sich der Verein verpflichtet fühlt, kann unter den bestehenden Bedingungen nicht Rechnung getragen werden, so dass die Veranstaltungen auf das Frühjahr 2024 verschoben werden“, erklärt der Vereinsvorsitzende Günter Voß.

Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit oder können zur Erstattung des Kaufpreises beim Verein zurückgegeben werden (Kontakt: Tel.Nr. 0173 5403454). Ein genaues Datum für die Veranstaltung im Frühjahr 2024 werde rechtzeitig bekannt gegeben, so Voß.