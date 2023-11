Projekt der Wallfahrtsstadt Kevelaer wird in Wanderausstellung vorgestellt „ Graf Para und die Kinderrechte “

/ von Lisa Schweren

Bei der Eröffnung der Ausstellung an der St. Hubertus Grundschule ist Graf Para der Ehrengast. Foto: LS

Über ein ganz besonderes Projekt der Wallfahrtsstadt Kevelaer freute sich Helga Dückers-Janßen, die Rektorin der St. Hubertus Grundschule, am Tag der offenen Tür. Nämlich über „Graf Para und die Kinderrechte“.

Bei diesem Projekt geht es darum, die besondere Bedeutung von Kinderrechten in den Mittelpunkt zu stellen und vor allem Kindern selbst nahezubringen. Im Rahmen einer Projektwoche im Mai und Juni widmeten sich folgende Einrichtungen der Kinderrechte und präsentierten ihre Arbeit in Form von Bildern und Plakaten: die Kindertageseinrichtungen Spatzennest, Marienkäfer, Jona und Wiesenzauber, die Familienzentren Sternschnuppe und Am Broeckhof, die beiden Grundschulen St. Hubertus und St. Antonius sowie die Gesamtschule und der pädagogische Mittagstreff.

Helfend zur Seite stand allen Beteiligten der Graf Para (Foto), dessen Name sich von Paragraf ableitet. Er ist fortan der Wächter der Kinderrechte in Kevelaer.

Am vergangenen Freitag feierte er so zusammen mit Helga Dückers-Janßen die Eröffnung der Ausstellung zur Projektwoche. „Vielen Dank für die vielen Bilder und Plakate“, freut sich Dückers-Janßen über die Ausstellung, die im Obergeschoss der Schule noch bis zum 25. November zu besuchen ist. Denn die St.…