Der Verein ‚Förderkreis für Geschichte und Mundart im Kreis Kleve‘ feiert sein 25-jähriges Jubiläum „ Över Land en Lüj käuern “

/ von Geertje Wallasch

Josef Jörissen, Lutz Dennstedt, Peter Baumgarten, Gerd Koppers, Hans Gerd Kersten, Hubertina Croonenbroek, „Jucki“ Bornheim, Dr. Matthias Schrör (Kurator Haus Ingenray) Ulrich Francken (v.l.) vor dem Haus Ingenray. Foto: gee

Der Vorstand nebst Initiatoren und Förderern gibt seine nächsten Veranstaltungen bekannt im Haus Ingenray, einem geschichtsträchtigen Ort, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Vereins. Dr. Matthias Schrör, Kurator des Hauses, ist vor Ort und stellt eine Neuanschaffung vor, die vielleicht ein Einzelexemplar ist. „Es sieht ganz so aus“, sagt er. Schrör freut sich sichtlich über dieses ansehnliche außergewöhnliche Exemplar. Es handelt sich um eine Urkunde „Zum 80. Geburtstage – Seiner Durchlaucht, dem Fürsten von Bismarck Herzog von Lauenburg“. Die Urkunde zeigt eine Silhouette Emmerichs im unteren Bereich der Urkunde. Auch für so etwas macht sich der Verein stark, „weil es zur Geschichte gehört“.

Gegründet 1998

Begonnen hatte alles in den 1990ern. Landrat Hans Pickers, Heinz Bosch und weitere Mundartfreunde initiierten die Gründung des Vereins ‚Förderkreis für Geschichte und Mundart im Kreis Kleve‘, kurz „För Land en Lüj“. Gegründet wurde der Verein dann am 19. Januar 1998 in der Heimatstube in Aldekerk. Vorsitzende waren Landrat Hans Pickers, Bürgermeister Willi Vaegs und seit 2014 Ulrich Francken.

Damit es mit der Förderung von Geschichte, aber vor allem auch mit der Mundart weitergeht, wird es erforderlich sein, noch mehr Netzwerke zu schaffen, damit die niederrheinische Mundart nicht ganz verloren geht. Es gilt, Mundartgruppen zu fördern, dabei sollten finanzielle Ressourcen auch zum Einsatz kommen. „Das hat sich der Vorstand vorgenommen“, erklärt Francken. Dankbar sei man für einige Förderer, die sich aktiv betätigten sowie auch finanzielle Unterstützung leisteten. „Auch die Sparkasse sponsert den Verein seit langem.“

Jugendliche und das „A…