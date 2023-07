Neue Ausstattung für Geschirrmobil des DRK-Kreisverbands

Eine praktische und nachhaltige Alternative zum Einweggeschirr: Insgesamt drei Geschirrmobile stellt der DRK-Kreisverband zur Ausleihe an gemeinnützige Vereine und Organisationen im Kreisgebiet zur Verfügung. Aufgrund erhöhter Nachfrage hat die Volksbank an der Niers jetzt eines der Geschirrmobile neu mit Geschirr und Besteck ausgestattet.

Mit dem Ende der Pandemie erlebt das Angebot des DRK-Kreisverbands einen neuen Aufschwung: „Die Nachfrage hat in den letzten Monaten deutlich zugenommen“, so Vorstandsvorsitzende Maria Anna Kaußen. „Daher freut es uns sehr, dass die Volksbank uns bei der Neuausstattung eines unserer Geschirrmobile unterstützt.“ Vor vielen Jahren hatte die Volksbank an der Niers den Anhänger erstmals mit passendem Geschirr ausgerüstet. Das Mobil wurde gut genutzt und so ging mit der Zeit einiges an Porzellan zu Bruch oder kam in die Jahre. Genau der richtige Zeitpunkt also, die Ausstattung mit frischem Geschirr und Besteck wieder aufzustocken. „Die Geschirrmobile sind ein tolles Angebot zur Förderung des Vereinslebens hier in unserer Region“, erklärt Tina Ganster, Pressesprecherin der Volksbank an der Niers. „Zudem trägt es dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung, indem Abfälle vermieden und die Umwelt geschont werden.“

Das Mietangebot des DRK-Kreisverbands ist ausschließlich für gemeinnützige Veranstalter nutzbar. Die mobilen Anhänger fassen Geschirr und Besteck für bis zu 250 Personen. Vom Suppenteller bis hin zum Kuchenset ist alles dabei. Sogar eine passende Spülmaschine ist mit an Bord. Eine Mietgebühr dient der Aufwandsentschädigung und Wartung der Geschirrmobile. Eine Reservierung können interessierte gemeinnützige Vereine und Organisationen direkt bei DRK-Kreisverband unter www.drk-kleve.de oder 02821 50810 vornehmen.