Kreisverband für Heimatpflege gibt ein Buch von Josef Jörissen über Bäume heraus Von Kaiserlinden und Klimawandel

/ von Michael Nicolas

Präsentierten das Buch für den Kreisverband für Heimatpflege: Thomas van den Bongard (Sparkasse Rhein-Maas als Sponsor), Hans Gerd Kersten (ehemaliger Vorsitzender des Kreisverbandes, jetzt Vertreter des Sponsors Verein „For Land en Lüj“), Hubert Lemken (Vorsitzender des Kreisverbandes), Josef Jörissen (Autor und Kreisverband), Hubertina Croonenbroek (Ehrenvorsitzende des Kreisverbandes), Bernhard Lohmann (Kreisverband) (v. l.) Foto: nick

„Die einfachsten Dinge sind oft die schwersten …“, schrieb dereinst der Buchautor Peter Bichsel. Und wenn dann Heimatforscher und -pfleger Josef Jörissen im Vorwort seines neuen Buchs schreibt: „Das Buch hat nicht den Charakter einer wissenschaftlichen Arbeit, sondern vermittelt in einer leicht verständlichen Form, woher Bäume kommen, was sie für uns bedeuten und wie diverse Umweltfaktoren ihre Entwicklung beeinflussen“, dann bekommt man eine ungefähre Ahnung, wieviel Arbeit in seinem neusten Werk steckt.

Es trägt den Titel „Bäume, Gestern – Heute – Morgen“. Er hat es aus gegebenem Anlass um den Untertitel „Unter partieller Betrachtung von Klimawandel und Artenschutz“ ergänzt. Die fast 140 druckfrischen Seiten – natürlich aus Recycling-Papier und „klimaneutral gedruckt durch CO2-Kompensation“ – sind über den Vorstand des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege (www.heimatpflege-kreiskleve.de) dank Sponsoring für moderate 8 Euro erhältlich.

Im November 2019 überreichte der damalige Landrat des Kreises Kleve, Wolfgang Spreen, dem Kreisverband Kleve für Heimatpflege den ersten Heimatpreis 2019 des Kreises Kleve. In der darauffolgenden Vorstandssitzung des Kreisverbandes hat der damalige Vorstand einstimmig beschlossen, das Preisgeld öffentlich wirksam einzusetzen. So wurde der Gedanke geboren, in Anlehnung an die 2013 zum 100-jährigen Jubiläum herausgegebenen Chronik – die ebenfalls Josef Jörissen verfasste – eine Erg…