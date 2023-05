Der Busman Öh-pe-enn-vau

/ von Kevelaerer Blatt



Hast du das schon gehört, Mechel? Kaum ist Ostern vorbei, da verteilt die Ampelregierung schon Weihnachtsgeschenke. Für jeden von uns die 49 Euro Fahrkarte oder das 49 Euro Ticket, wie die das auf Neudenglisch nennen. Geschenkt ist gut, aber wer bezahlt das denn? Das sind wir doch selbst, die nehmen das von unseren Steuergroschen. Ach, hab ich vergessen, Steuergroschen, die gibt es ja schon lange nicht mehr, aber 10-Cent-Stücke hört sich ja doof an.

Und jetzt gehst du also an den Automat und ziehst dir deine Fahrkarte?

Nee, nee, warum so einfach, wenn es auch kompliziert geht? Da brauchst du erst mal ein Smartphone und bestimmt auch eine App und dann musst du noch einen QR-Code einscannen. Alles so ein neumodischer Kram, mit dem wir früher nichts zu tun hatten. Soll ich mir jetzt extra so ein schweineteures Telefon zulegen, bloß, um mit der Bahn zu fahren und am Öh-pe-enn-vau teilnehmen zu können? Ich finde, das ist ein bisschen viel verlangt von uns alten Leuten.

Apropos öffentlicher Personennahverkehr. Weißt du noch, Mechel, wie das früher war? Pünktlich wie die Eisenbahn und alle reden vom Wetter, nur wir nicht.

Und in Kevelaer hatten die bis zu vierzehn Abstellgeleise mit einer eigenen Pilgerhalle.

Gut, die Dampfloks waren laut und dreckig, aber Eisenbahn fahren war für uns Kinder noch ein Abenteuer.

Ja, früher soll es in Kevelaer sogar eine Kleinbahn gegeben haben.

Wenn du heute linksrheinisch nach Nijmegen fahren wills…