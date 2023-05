Kevelaer fährt Fahrrad für den Klimaschutz

Pfingstmontag (29. Mai 2023) startet im Kreis Kleve wieder das „Stadtradeln“. Unter dem Motto „Fiets statt Autositz“ fahren alle 16 Kommunen des Kreises mit. Auch Kevelaer beteiligt sich in diesem Jahr wieder an der Aktion. Schon im vergangenen Jahr konnten 326 Teilnehmende für Kevelaer 70.241 Kilometer sammeln und haben damit 11 Tonnen CO2 vermieden.

„Fahren auch Sie vom 29.05.2023 bis zum 18.06.2023 so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad und lassen Sie das Auto öfter stehen. So tragen Sie Ihren ganz persönlichen Teil zum Klimaschutz bei. Das Mitmachen bei der Aktion Stadtradeln fördert nicht nur den Radverkehr, sondern steigert auch Ihre Lebensqualität und hält Sie fit! Also: Auf die Räder, fertig los!“, wirbt Stadtsprecherin Lena Hanenberg für die Aktion.

Wer kann teilnehmen? Interessierte können beim Stadtradeln für die Wallfahrtsstadt Kevelaer fahren, wenn sie „im Stadtgebiet wohnen, arbeiten, zur Schule gehen, einem Verein angehören“, heißt es aus der Pressestelle.

Eine Radtour im Urlaub zählt auch

Die Kilometer müssten aber nicht vor Ort geradelt werden. Auch Kilometer die zum Beispiel im Urlaub, während Fahrradtouren oder im Ausland gefahren werden, fließen in die Wertung mit ein. Um teilzunehmen, besuchen Interessierte die Website www.stadtradeln.de/kevelaer und klicken auf den obenstehenden Button „Hier registrieren“, gründen ein neues Team oder schließen Sie sich einem bereits vorhandenen an.

Wie werden die Kilometer gezählt? Nach der Registrierung und mit Beginn des Stadtradelns im Kreis Kleve können die gefahrenen Kilometer auf der Website oder in der Stadtradeln-App eingetragen und bearbeitet werden. In diesem Jahr werden nicht nur die erfolgreichsten Radlerinnen und Radler belohnt. Unter allen Teilnehmenden aus dem Kreis Kleve werden Preise verlost. Der Hauptgewinn ist ein E-Bike. Organisiert wird die Aktion durch die „Klima.Partner“ im Kreis Kleve, die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und den ADFC.