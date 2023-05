Für Kunst- und Kulturinteressierte hat Kevelaer einiges zu bieten. Diverse Kunstwerke zieren Fassaden, Fenster und Portale der Innenstadt – darunter auch die des Düsseldorfer Künstlers Bert Gerresheim. Auf seine ganz eigene und bewundernswerte Art schuf er zahlreiche Skulpturen und Kunstwerke und prägte so das Stadtbild Kevelaers: Kreuzweg, Marienstele, „Der Pilger“ oder die Apokalypse, nicht zu vergessen die drei Portale der Basilika und seine Werke in der St. Antonius-Kirche.

Werke kennenlernen

„Wenn wir durch Kevelaer gehen, treffen wir auf viele künstlerische Arbeiten, die wir häufig zwar gedanklich zur Kenntnis nehmen, mit denen wir uns aber nur selten im Detail beschäftigen“, findet Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. Im Rahmen einer Gästeführung möchte das Team des Kevelaer Marketings daher den Blick für das Vorhandene sensibilisieren und Kunstinteressierten die Möglichkeit geben, die Werke näher kennenzulernen.

Am 10. Juni 2023 lädt das Kevelaer Marketing zur Gästeführung „Auf den Spuren von Bert Gerresheim“ ein. Treffpunkt für den ca. einstündigen Rundgang ist um 14 Uhr vor der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz. Der Rundgang zeigt die beeindruckenden Kunstwerke, die Bert Gerresheim geschaffen hat, und wie er darin die kirchliche und politische Geschichte Kevelaers und der Welt verarbeitet.

Tickets im Vorverkauf

Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses am Peter-Plümpe-Platz oder im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre können kostenlos an der Führung teilnehmen, Familien zahlen 15 Euro.

Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information, im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992.