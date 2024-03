Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Zwei unbekannte weibliche Tatverdächtige entwendeten am 14.Dezember 2023 zwischen 14 Uhr und 16 Uhr in den Netto-Filialen in Goch, Kevelaer und Weeze insgesamt drei Geldbörsen. Im Anschluss daran wurden mit drei EC-Karten, die sich in den Geldbörsen befanden, in den Volksbankfilialen in Kevelaer und Weeze mehrere Abbuchungen getätigt.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtige 1:

weiblich

schwarze Haare

schlanke Statur

blaue Louis Vuitton Mütze; langer, heller (beige) Wintermantel; blaue Jeans; schwarze Sneaker mit weißer Sohle; weiße FFP2-Maske

Tatverdächtige 2:

weiblich

dunkelblonde Haare

schlanke Statur

auffällig, dicke Augenbrauen

grau braune Wolljacke mit Kapuze; langer Winterschal mit braunen Mustern; blaue Jeanshose; dunkle Schuhe mit weißer Sohle

Die Bilder der Frauen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/129864

Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen.