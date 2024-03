Das Dorf kommt zusammen um dieses Jubiläum vom 1. bis zum 6. April zu feiern 50 Jahre Jugendwoche Union Wetten

/ von Lisa Schweren

Einblick aus dem vergangenen Jahr Foto: privat

Die zweite Osterferienwoche ist in Wetten seit einem halben Jahrhundert eine ganz besondere. Denn in dieser Woche kommt das ganze Dorf zusammen, um den Kindern zwischen 6 und 14 Jahren ein einmaliges Erlebnis zu bereiten: die Jugendwoche der Union Wetten.

Die ganze Woche über wird für alle Kinder aus Wetten, auch für die, die nicht im Verein aktiv sind, ein Programm zusammengestellt, bei dem sie das Dorf erkunden und Punkte für die große Siegerehrung am Samstag sammeln können. Dieses Jahr beginnt die Jugendwoche am 1. April und endet am 6. April mit der Jubiläumsfeier.

Laura Kröll, Jugendleiterin der Union Wetten, ist selber schon seit elf Jahren im Verein aktiv und hat im vergangenen Jahr ihre Rolle als Leiterin der Jugendabteilung übernommen. So wird ihr die Ehre zuteil, das große Jubiläum in diesem Jahr mitzugestalten.

Gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen entschied sie, zum Jubiläum das Kinderschützenfest zum Start der Jugendwoche wieder aufleben zu lassen. Das Kinderschützenfest läuft genauso ab wie ein Schützenfest der Erwachsenen. Es wird auf einen Holzvogel geschossen und der- oder diejenige, der oder die den Vogel abschießt, darf sich am Ende König oder Königin nennen.

Unterstützt werden die Betreuerinnen und Betreuer bei diese…