Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Durch einen bislang unbekannten Täter kam es am Montag , 4. September 2023, zwischen 18:05 Uhr und 18:10 Uhr, zu einem Ladendiebstahl. Der Täter, welche bei der Tat videografiert werden konnte, entwendete mehrere hochpreisige Parfums in einem Drogeriemarkt in Kevelaer. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Mehrere Bilder des Beschuldigten sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/120475

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.