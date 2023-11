Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Durch eine bislang unbekannte Täterin kam es am Mittwoch, 13. September 2023, in einem Drogeriemarkt in Kevelaer zu einem Ladendiebstahl. Die Täterin entwendete, in der Zeit von 13:15 bis 13:20 Uhr, mehrere hochpreisige Parfüms. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Bilder der Beschuldigten sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/120383

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.