NRW-Tourismus weiter im Aufwärtstrend

1.665.332 Übernachtungen wurden im Geschäftsgebiet von Niederrhein Tourismus (NT) in den ersten acht Monaten im Jahr 2023 gezählt. Das sind 6,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das geht aus der aktuellen Statistik des Landesbetriebes IT.NRW hervor. Danach wurden in diesem Jahr rund 100.000 Gästeübernachtungen mehr gezählt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Unser Aufwärtstrend hält an, auf diese Aufwärtsentwicklung dürfen alle Mitarbeiter in den touristischen und gastronomischen Betrieben am Niederrhein stolz sein“, sagt NT-Geschäftsführerin Martina Baumgärtner: „Es zeigt aber auch, dass die Region bei den Menschen gut ankommt.“

Mehr als 2019

Damit liegt das Geschäftsgebiet des Niederrhein Tourismus mit den Kreisen Kleve, Wesel, Viersen und Heinsberg auch weiterhin über den Zahlen des bisherigen Rekordjahres 2019. Damals lagen die Übernachtungszahlen in den ersten acht Monaten des Jahres bei 1.637.989. In diesem Jahr sind es also bislang rund 1,7 Prozent mehr.

Mehr Gäste aus dem Ausland

Erfreulich: Auch die Zahl der Gäste aus dem Ausland entwickelt sich positiv. Sie lag in den ersten acht Monaten 2023 mit rund 240.000 um rund 5,6 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres.

In den offiziellen Zahlen von Information und Technik NRW werden allerdings nur die Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Gästebetten gezählt. Da am Niederrhein viele kleine Pensionen und Ferienwohnungen vertreten sind, liegt die wirkliche Zahl der Gästeübernachtungen sogar höher.

Zahlen für Kevelaer

Laut IT.NRW verfügte Kevelaer zum Stichtag 31.12.22 über 16 Beherbergungsbetriebe, die in der Statistik erfasst wurden (Beherbergungsbetriebe ab 10 Betten, einschließlich Campingplätzen (Touristik-Camping) ab 10 Stellplätzen). 14 davon waren geöffnet und brachten es auf eine Bettenzahl von insgesamt 821. Davon wurden 803 auch angeboten. Die Zahl der Übernachtungen belief sich auf 100.029, was einem Plus von 68,1 Prozent zum Vorjahr (2021) entspricht. 19.616 Übernachtungen ausländischer Gäste wurden erfasst (+28,8%).

6.935 Besucher zählte das Team der Tourist Information in diesem Jahr bislang. Das sind deutlich mehr als 2022. Damals lag die Zahl im gleichen Zeitraum bei 3.536.

Grund für die stärker gewordene Frequenz ist unter anderem die Eröffnung der „Dependance“ im Solegarten St. Jakob im April 2023. Durch die personelle Besetzung des dortigen Informationsgebäudes haben Interessierte nun an sieben Tagen der Woche die Möglichkeit, sich beraten zu lassen, Prospekte zu erhalten oder Tickets für Gästeführungen und Veranstaltungen zu kaufen.