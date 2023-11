Vorstandssitzung: Natur und Kultur im Achterhoek

Am Sonntag, dem 29. Oktober 2023, fand in der Kelderhorstbrauerei im „Achterhoek Südwest“ die Jahreshauptversammlung des NuKs statt. Einige Posten im Vorstand waren vakant und wollten besetzt werden. Man kennt es aus vielen Vereinen: Die Vorschläge aus den Reihen der Mitglieder lauten erst einmal immer auf: Wiederwahl! Es folgt ein Nicken, die Hände heben sich zur Abstimmung, kurze Anerkennung durch Tischklopfen, nächster Posten; jahrein, jahraus.

Im Achterhoek sollte es dieses Mal aber anders sein. Nach 10 Jahren intensiver ehrenamtlicher Vorstandsarbeit im NuK wünschte sich Rainer Verhülsdonk eine Auszeit. Gerade im verdienten Rentenalter angelangt, möchte er sich nun etwas Abstand gönnen, um sich die Träume zu erfüllen, die bisher immer zur Seite geschoben wurden; dem Verein zuliebe. Verhülsdonk ist Mitgründer und Namensgeber des Vereins und ein Jahrzehnt war er sich für nichts zu schade. Anpacken, mitmachen, Neues ausdenken und dann wieder anpacken und mitmachen. Unzählige Male den Freiluft-Backofen anheizen, turnusmäßig Müll sammeln und zwischendurch eine vogelkundliche Wanderung einwerfen. Unter seiner Führung entwickelte sich die Vereinswiese von einem matschigen Asylgehege für Zirkus-Dromedare zu einer kleinen, aber feinen Kulturstätte mit Wildhecken und Obstbongert, auf der der jährliche Mittelaltermarkt im Achterhoek stattfindet, der – man ahnt es – natürlich auch auf seinem Mist gewachsen ist. Sein Rückzug ins Private ist verdient und entsprechend war auch die Würdigung seiner Leistung für den Verein während der Versammlung.

Für den Posten des neuen Vorsitzenden wurde Matthias David, der ehemalige Geschäftsführer des Vereins nach zweijähriger Vereinsabstinenz ins Amt gewählt. Ihm zur Seite wurde von der Versammlung Bernd Richter, der bisher im Beirat saß, als Stellvertreter gewählt. Das Amt der Kassenwartin fiel Jutta Eickhoff zu, die den scheidenden Peter Becker ersetzt, der ebenso Mitglied der ersten Stunde war und in seiner Amtszeit keinen einzigen Cent Differenz in der Kasse duldete.

Als neue Beiräte dürfen wir Andreas Boltze und Marion Holbeck in der Runde begrüßen, die nun Margot Dassel und Bernd Richter in ihren ehemaligen Positionen ersetzen. Der einzig unbesetzte Posten, der nicht vergeben werden konnte, ist der des Schriftführers. Für den NuK ist es dennoch ein Novum, in Zeiten, in denen das Ehrenamt vielerorts einem stiefväterlichen Dasein entgegengeht, alle wichtigen Posten neu besetzen zu können.

Beim abschließenden Punkt Verschiedenes und dem Blick in die Zukunft hat sich der neu zusammengesetzte Vorstand aber erst einmal dafür ausgesprochen eine konstituierende Sitzung abzuhalten, bevor der neue Fahrplan aufgestellt wird. Neue Besen kehren nicht immer besser, aber vielleicht in anderen Ecken. Man darf gespannt sein.