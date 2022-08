Neues Verkehrskonzept für die Dorfstraße

Wer in Twisteden lebt oder regelmäßig über die Dorfstraße im Ort fährt, der weiß: Die Verkehrsbelastung ist hoch. In der Vergangenheit hat es aufgrund dessen zahlreiche Beschwerden gegeben (das KB berichtete). Im Frühjahr dieses Jahres wurde deshalb eine Verkehrszählung an der Dorfstraße (K 17) in Twisteden durchgeführt.

Das Ergebnis liegt nun vor, wie die Verantwortlichen der Wallfahrtsstadt Kevelaer mitteilen: „Rund 5.000 Fahrzeuge fahren täglich über die K 17. Dabei wurde die Verkehrszählung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Ferien durchgeführt.“ Das sei „eine zu hohe Verkehrsbelastung“ für die schmale Straße im Ort. Die parallele Zählung auf dem Maasweg (K 36) habe ergeben, dass die meisten Fahrzeuge zum Durchgangsverkehr gehören.

Da es sich bei der Dorfstraße um eine Kreisstraße handelt, hat die Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB) eine Lösung erarbeitet, mit dem Ziel, die Verkehrsführung neu auszurichten und den Verkehr umzuverteilen. „Wir begrüßen es sehr, dass die KKB sich diesem Projekt angenommen und ein Lösungskonzept erarbeitet hat“, sagt Kevelaers Mobilitätsmanagerin Mara Ueltgesforth.

Lösungsvorschlag

Um die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, organisiert die Stadt Kevelaer eine Informationsveranstaltung am Mittwoch, 24. August 2022, 19.30 Uhr, im IBC, Dorfstraße 2 in Twisteden. In diesem Rahmen stellt die KKB das Lösungskonzept für die Verkehrssituation in Twisteden vor. „Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger bei diesem Projekt so früh wie möglich mit ins Boot holen und ihnen das Konzept vorstellen. Solch eine Veranstaltung bietet Raum für Fragen und einen direkten Austausch mit allen Beteiligten“, betont Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.

Bürgerinnen und Bürger, Anwohnerinnen und Anwohner und alle, die sich für das Lösungskonzept der Dorfstraße und die damit einhergehende Änderung der Verkehrsführung in Twisteden interessieren, sind eingeladen, an diesem Abend vorbeizukommen und im Anschluss der Präsentation Fragen zu stellen und sich mit den Verantwortlichen der KKB und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden der Stadtverwaltung auszutauschen.