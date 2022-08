Flugchaos andernorts könnte Airport Weeze stärken

Der Flughafen Weeze hat die nordrhein-westfälische Ferienzeit hinter sich gebracht. Insgesamt 178.000 Passagierinnen und Passagiere hat der Airport gezählt. Damit nähere man sich dem Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019 (192.000) wieder an, berichten die Verantwortlichen. Insgesamt 80 Jets starten während der Sommersaison pro Woche, sie steuern 29 Flugziele an.

„Während derzeit Berichte über Engpässe an großen Flughäfen in Westeuropa an der Tagesordnung sind, verlief die Abfertigung am Airport Weeze auch in Spitzenzeiten bemerkenswert reibungslos“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Airports. „Bei uns arbeitet ein eingespieltes Team und auch über die Corona-Zeit sind nahezu alle Beschäftigten an Bord geblieben. Das ist einer der Gründe, weshalb wir unseren Gästen einen stressfreien und angenehmen Start in den Urlaub bieten können“, erklärt Geschäftsführer Dr. Sebastian Papst. Nachdem viele Gäste aufgrund der Berichterstattungen Reservezeit eingeplant haben, genüge es am Airport Weeze auch weiterhin, wenn die Reisenden sich spätestens zwei Stunden vor Abflug (Marokko: zweieinhalb Stunden) am Check-In einfinden, so der Flughafenchef.

Wunsch nach stressfreiem Reisen

Die Sommerferien hätten auch unter Beweis gestellt, welche bedeutende Rolle die regionalen Flughäfen in NRW spielen. „Wir gehen davon aus, dass die Wahl des Flughafens für unsere niederländischen und deutschen Gäste ein zunehmend wichtiges Kriterium wird. Nach den Erfahrungen dieses Sommers werden sich mehr Gäste für regionale Airports wie Weeze entscheiden. Wir gehen davon aus, dass sich der Wunsch nach stressfreiem Reisen für unseren Flughafen und unsere Airline-Partner weiterhin positiv auswirken wird“, so Papst.

Auch in den nächsten Tagen wird am Flughafen in Weeze Hochkonjunktur herrschen. Einer der Gründe ist, dass in den niederländischen Provinzen die Sommerferien andauern, viele Niederländerinnen und Niederländer starten von Deutschland aus in den Urlaub. Daher dauert die Feriensaison am Airport Weeze neun Wochen. Während dieser Zeit werden insgesamt 280.000 Flugreisende erwartet.