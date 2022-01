Fraktionen beantragen gemeinsam Verkehrsberuhigung für Dorfstraße und Maasweg in Twisteden Bevölkerung klagt über Verkehr, Politik reagiert

Im vergangenen Jahr war in Twisteden auf der Dorfstraße im 30 km/h-Bereich an der Schule eine radargestützte Verkehrswarnanlage installiert worden. Foto: nick

Mit der Verkehrssituation in Twisteden befasst sich ein Antrag mit mehreren Punkten, der die Verkehrsberuhigung von Dorfstraße und Maasweg zum zentralen Inhalt hat und von den Spitzen der Grünen-, der SPD- und der CDU-Ratsfraktion sowie dem Twistedener Ortsvorsteher Paul Schaffers gemeinsam unterzeichnet ist.

Vier Einzelmaßnahmen sollen dazu beitragen, dass die gegenwärtige Situation verbessert wird. Dass sie verbessert werden muss, steht für die Fraktionen außer Frage. In der Begründung heißt es dazu: „Die Anwohner beklagen seit geraumer Zeit, dass auf der Dorfstraße und dem Maasweg das Verkehrsaufkommen (auch Schwerlastverkehr) so stark angestiegen ist, dass sie sich durch Lärm und Abgase in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt sehen.

Zudem liegt eine Schulbushaltestelle im Kreuzungsbereich Dorfstraße / Maasweg, ohne sicheren Übergang für die Kinder. Dieser Übergang vor dem Frisörgeschäft und der Sichtbereich wird durch parkende Fahrzeuge häufig verdeckt. Daraus ergeben sich lt. Angaben der Anwohner gefährliche Schulwegsituationen.

Es wird ferner beklagt, dass die Bedarfsampel in Höhe der Grundschule oft von Verkehr…