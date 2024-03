Neuer Haltepunkt für Touristenbusse

Die Neugestaltung des Peter-Plümpe-Platzes vor dem Rathaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer schreitet voran. Erste Umbauarbeiten haben bereits im Jahr 2023 begonnen. Bis zum Jahr 2025 wird nun auf dem Platz gearbeitet. Aufgrund der umfangreichen Baumaßnahmen ist ab dem 1. Mai 2024 eine Verlegung der Busankunft vom Peter-Plümpe-Platz zur Straße „Am Bahnhof“ erforderlich.

Der historische Innenstadtbereich mit seinen über 200 denkmalgeschützten Häusern lässt eine andere Verkehrsführung nicht zu. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat daher einen neuen Haltepunkt für Touristenbusse eingerichtet.

Reise- und Pilgerbusse dürfen für den Busein- und Busausstieg zukünftig ausschließlich auf dem Parkstreifen entlang der Straße „Am Bahnhof“ anhalten. Dort finden bis zu vier Reisebusse gleichzeitig Platz. Der neue Haltepunkt soll ab dem 1. Mai 2024 genutzt werden und ersetzt die bisherige Ein- und Ausstiegsstelle am Peter-Plümpe-Platz.

Die Einfahrt aller Reisebusse erfolgt ausschließlich über den Europaplatz. Die Durchfahrt über die Antoniusstraße ist ab diesem Zeitpunkt dem Linienbusverkehr sowie dem Liefer- und Autoverkehr vorbehalten. Um einen Rückstau zum Europaplatz gering zu halten, ist eine zügige Weiterfahrt zu gewährleisten, nachdem die Gäste ausgestiegen sind. Die anschließende Ausfahrt der Reisebusse erfolgt über die Straße „Am Bahnhof“ rechtsabbiegend auf die Bahnstraße. Ein Befahren der Bahnstraße linksabbiegend Richtung Innenstadt ist nicht möglich. Die Busfahrer haben während ihres Aufenthaltes die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge auf dem Busparkplatz „Am Europaplatz“ zu parken.

Nach dem Kevelaer-Besuch werden die Fahrgäste zu einer vereinbarten Zeit wieder an der Straße „Am Bahnhof“ von den Bussen abgeholt. Bänke und schattenspendende Bäume sind dort vorhanden. Außerdem stehen im Bahnhofsgebäude eine öffentliche Toiletten-Anlage und ein Getränke-Angebot zur Verfügung.

Der Weg ins Wallfahrtszentrum ist durch den geänderten Haltepunkt geringfügig weiter, bietet aber auch neue Perspektiven für die Planung einer Gruppenreise.

„Besucher können ihren Aufenthalt in Kevelaer zum Beispiel mit einer Stadt- oder Themenführung beginnen. Gerne nehmen unsere Gästeführer die Gruppen direkt am Busausstieg in Empfang und führen sie mit interessanten Informationen rund um die Wallfahrtsstadt Kevelaer in die Innenstadt“, weiß Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus beim Kevelaer Marketing, zu berichten.

Auch ein gemeinsamer Gang des großen Kreuzweges ist möglich. Dieser startet auf einem alleenartigen befestigten Weg am St. Klara-Platz unweit der Innenstadt und endet an der 15. Station – der Kapelle der Arbeit im Marienpark. Nach einem festlichen Schlussgebet oder Gesang im Marienpark ist der Buseinstieg schon in Sichtweite.

Zur Einrichtung des neuen Halteplatzes in der Straße „Am Bahnhof“ ist es erforderlich, PKW-Parkplätze umzuwandeln. Perspektivisch werden daher einige Stellplätze am Bahnhof entfallen. Diese Flächen stehen den Touristen nun zum Ein- und Aussteigen zur Verfügung.

Alle bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer registrierten Busunternehmen und Gruppen wurden bereits über die anstehende Änderung informiert.

Aktuelle Informationen sind zudem auf der Website www.kevelaer-marketing.de zu finden.

Für weitere Fragen steht das Team der Tourist Information im Rathaus am Peter-Plümpe-Platz sowie im Informationsgebäude vom Solegarten St. Jakob persönlich, telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992 oder per Mail an tourismus@kevelaer.de zur Verfügung.

„Wir hoffen, dass alle Gäste trotz der Umstellung einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Wallfahrtsstadt haben werden“, wünscht sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.