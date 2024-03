Kevelaer verabschiedet Bernd Pool

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer verabschiedet sich von einem langjährigen und verdienten Mitarbeiter: Bernd Pool tritt nach fast fünf Jahrzehnten im Dienst der Kevelaerer Stadtverwaltung in den wohlverdienten Ruhestand. Seine berufliche Laufbahn war geprägt von Engagement, Fachwissen und ganz viel Herzblut für seine Heimatstadt.

1976 hat Bernd Pool seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Kevelaerer Stadtverwaltung aufgenommen. Nach erfolgreichem Abschluss wurde er übernommen und durchlief mehrere Stationen in der Stadtverwaltung, darunter die Bauförderung/Wohngeld, das Sozialamt sowie das Bauverwaltungsamt, und bewies seine Vielseitigkeit und sein gutes Verständnis für kommunale Belange.

Aufgrund seiner fachlichen und persönlichen Befähigungen wurde er 1996 Leiter des Kevelaerer „Service-Centers“. Hier setzte er neue Maßstäbe, indem Bürgerinnen und Bürger verschiedenste Dienstleistungen kompetent und bürgerfreundlich an einer zentralen Stelle erledigen konnten. Im Service-Center konnte er auch seine Begeisterung für den Kultur- und Tourismusbereich unter Beweis stellen, da diese Bereiche ebenfalls hier angesiedelt waren. Dank seines guten Netzwerkes in Kevelaer konnte er viele Angelegenheiten über einen kurzen Dienstweg erledigen. Einige Veranstaltungen, die er mit initiiert hat, haben sich in Kevelaer bis heute als feste Größe etabliert.

In allen beruflichen Stationen konnte er immer wieder eigene Akzente setzen, wobei ihm der Servicegedanke für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste fortwährend ein wichtiges Anliegen war. Seine seit 1993 enge Anbindung an die Kevelaerer Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) waren mit ausschlaggebend dafür, dass er nach dem Weggang von Ruth Keuken im März 2013 die Geschäftsführung der WFG übernahm. Diese leitete er bis zur Auflösung. Bei der Rückführung der Aufgaben der WFG in die Verwaltung wurde er stellvertretender Leiter der Stabsstelle Kevelaer Marketing. Im Zuge der Neuausrichtung des Kevelaer Marketings übernahm Bernd Pool im Jahre 2020 die Leitung des heutigen Bürgerbüros, zu dem auch das Standesamt gehört.

Seine akademischen und beruflichen Fortbildungen, einschließlich des Abschlusses des Verwaltungs-Diploms an der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Düsseldorf im Jahr 1990, verdeutlichen sein Interesse an beruflicher Weiterentwicklung. Im Juli 2020 wurde Bernd Pool zum Standesbeamten bestellt. Eine Rolle, in der er mit viel Feingefühl und Empathie agierte. Es ist schön, dass Bernd Pool dem Standesamt auch nach seinem Abschied als Standesbeamter erhalten bleibt und diese Tätigkeit als Mini-Job weiter ausübt.

Auch im Ehrenamt bleibt Bernd Pool der Wallfahrtsstadt in vielen Bereichen erhalten: So ist er weiterhin Präsident des Martinskomitees in Kevelaer und Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Kevelaer-Bury St. Edmunds. Außerdem engagiert er sich stark bei den Kevelaerer Bürger-Schützen und ist Mitglied im Rotary Club Kevelaer.

Bernd Pool hat die Entwicklung der Stadtverwaltung Kevelaer maßgeblich mitgeprägt. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bedankt sich bei Bernd Pool für seine langjährige Treue, seinen Einsatz und seine Leidenschaft, mit der er sich für die Belange der Stadt und der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt hat.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler bedankt sich für Bernd Pools langjährigen Einsatz im Dienste der Wallfahrtsstadt Kevelaer: „Mit ihm verlässt uns ein geschätzter Mitarbeiter mit einem reichhaltigen Erfahrungsschatz. Ich wünsche ihm für den wohlverdienten Ruhestand alles erdenklich Gute, Gesundheit und viele schöne Momente.“