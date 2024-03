Neue Fachkräfte für das Elektro-Handwerk

Obermeister Jörg Weykamp aus Kleve begrüßte die Junggesellen, deren Eltern, die Partnerinnen und Partner, die Ausbildungsbetriebe sowie die zahlreichen Ehrengäste an diesem Morgen im Bürgerhaus Uedem.

Herzlich gratulierte er den jungen Handwerkern zur bestandenen Gesellenprüfung, er freute sich sichtlich über die neuen Fachkräfte, welche für das Handwerk dringend gebraucht werden.

Der Obermeister bedankte sich bei den Mitgliedern der Prüfungskommission für das ehrenamtliche Engagement, für die Zeit sowie für die geleistete Arbeit bei dieser Prüfung und lud alle Gäste zu einem ausgiebigen Frühstück ein.

Gut gestärkt, ging es im Programm mit dem Neurowissenschaftler und mehrfachen Weltrekordhalter im Gedächtnissport, Dr. Boris Konrad aus Kranenburg weiter.

Der sympathische Niederrheiner zeigte dem staunendem Publikum, dass er sich in kurzer Zeit die richtigen Reihenfolge eines kompletten Kartenspiels merken konnte und erklärte anhand des Gedächtnispalastes eindrucksvoll, dass ein jeder Mensch mit Hilfe von verschiedenen Techniken so etwas trainieren und erlernen kann.

So manch ein Junggeselle hat nach diesem Vortrag wohl gedacht: „Hätte ich das mal vor meiner Gesellenprüfung gewusst!“

Lossprechung

Im Anschluss an diesen interessanten Vortrag übernahm Lehrlingswart Tobias Fleskes aus Uedem das Mikro, um die offizielle Lossprechung aus dem Lehrvertrag vorzunehmen.

„Nun ist der große Moment gekommen, auf den Sie während Ihrer Ausbildung hingearbeitet haben, wahrscheinlich ohne zu wissen, dass es diesen Moment geben wird. Es ist der Moment Ihrer offiziellen Lossprechung.“

Nachdem sich die Junghandwerker von den Plätzen erhoben hatten, sprach der Lehrlingswart die traditionellen Worte der Lossprechung und machte sie zu Gesellen.

Glückwünsche

Die Elektro-Innung wünscht Ihren erfolgreichen Junggesellen viel Freude in ihrem erlernten Beruf. Dieser bietet den jungen Handwerkern ein großes Spektrum an Möglichkeiten und Ideen, so dass es für sie nie langweilig werden wird und sie täglich vor neuen Herausforderungen stehen werden.