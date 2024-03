Maria Hugenberg schenkte Kaffee aus – und schenkte Zuneigung Mit Herz und Humor

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Maria Hugenberg

Zwölf Jahre lang hat Maria Hugenberg, geb. Liesting, den Seniorentreff im Petrus-Canisius-Haus geleitet, bis sie die bestens geführte Einrichtung an ein Team übergab. Ihr Geburtstag jährte sich Anfang der Woche zum 85. Mal. Sie starb 2020.

Es war 1977. Die unvergessene Änne Kasper wirbelte in Kevelaer für die Caritas, um bedürftigen und alten Menschen zu helfen. Sie war immer auf der Suche nach Frauen, die anpacken konnten. Eines Tages sprach sie Maria Hugenberg an. „Maria, wie wär dat mit dir!“ Das war keine Frage! Wenn Änne Kasper auf jemanden zuging, kannte sie die Antwort. Sie hatte an der Gelderner Straße einen Bezirk zu vergeben. So sagte Maria Hugenberg „Ja“. Es blieb nicht das letzte.

Ein Jahr später hatte Änne Kasper erneut ein Anliegen. Sie brauchte jemanden, der in der Altentagesstätte an der Basilikastraße Kaffee ausschenkte. Mit einer Kanne konnte Maria Hugenberg umgehen, so war sie um eine Aufgabe reicher, und die wuchs schneller, als Änne Kasper um weitere Hilfe bitten konnte. Di…