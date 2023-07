Gottfried Mülders feiert seinen 70. Geburtstag „ Die Stadt – das sind wir Bürger “

/ von Delia Evers





In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Gottfried Mülders

An diesem Mittwoch ist ein Mann 70 Jahre alt geworden, dessen Leistungsliste jeden normalen Rahmen sprengt. Gottfried Mülders kam in Twisteden, im Heimatdorf von Vater Paul, auf die Welt. Der war Hilfsarbeiter, hatte nie ein Handwerk gelernt und konnte trotzdem viel; er verdingte sich auf Höfen oder in Gewerbebetrieben und ging aufrecht umher – genauso wie Mutter Margarethe. Sie war „eine ganz Große“, sagt Mülders, „einfach, weil sie es geschafft hat, acht Kinder großzuziehen“.

Die Familie war arm. Eine höhere Schulbildung für die Kinder saß nicht drin. Eine ordentliche Lehre sollten sie, anders als der Vater, auf jeden Fall durchlaufen. Sohn Gottfried, gut mit Grips begabt, wurde in der Amtsverwaltung Kevelaer zum Verwaltungsangestellten ausgebildet.

Er war 20, als er Wilma van Bühren heiratete. Stefan (1975), Nicole (1977), Manuel (1983) und André (1984) kamen zur Welt. Das Leben blieb bunt (und ist es bis heute – auch durch sieben Enkelkinder).

Gottfried Mülders wechselte vom Rathaus …