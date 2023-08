Am 2. und 3. September findet ein Hoffest statt Naturhof feiert zweiten Geburtstag

/ von Geertje Wallasch

Dunja Berendsen und Stefan Schmitz vor ihrem Naturhof in Wetten. Fotos: gee

Nach einem weiteren Jahr hat sich einiges getan auf dem Naturhof Kevelaer auf der Altwettener Straße.

Nachdem sich Dunja Berendsen und Stefan Schmitz erstmal auch viel um bürokratische Angelegenheiten kümmern mussten im ersten Jahr, freuen sie sich immer mehr mit ihrem Naturhof auf ihrem Weg zu sein, was ihnen am Herzen liegt. So sind sie der Nachhaltigkeit weiter auf der Spur: „Wir haben nun selbst Anbaugeräte wie Traktor und Mähwerk und können das Heu für die Tiere selbst machen. Nur die Heupresse wird von einem Lohnunternehmen übernommen“, erzählt Berendsen. Das sei ein weiterer wichtiger Schritt.

Am Haus ist ein Blum…