Eine perfekte Saison

Man übertreibt bestimmt nicht, wenn man behauptet, die letzte Saison der Herren I in der Volleyball-Verbandsliga war perfekt. Aber fangen wir vorne an. Vor jeder Saison steht die Saisonvorbereitung. Diese beginnt im Sommer, auch wenn in den Schulferien die Hallen geschlossen sind. So wird dann draußen auf dem Beachfeld trainiert, aber erst nachdem man gemeinsam laufen gewesen ist. Auch darf dabei natürlich ein Fitness- und Koordinationszirkel nicht fehlen. Wenn es dann an den Ball geht, sind alle k.o. aber glücklich. So konnte sich die Mannschaft schon einen ordentlichen Fitnesszustand erarbeiten, bevor es kurz vor Saisonbeginn zusammen mit der Damenmannschaft ins Trainingslager nach Hachen ging. Dabei standen täglich bis zu fünf Trainingseinheiten und jede Menge Spaß und ein bisschen Bier auf dem Programm. Spätestens jetzt war jedem in der Mannschaft klar, dass es nur ein Ziel für die Saison 2022/23 geben kann, nämlich den Aufstieg. Wirklich jedem? Nein, es gab ja noch die Trainerin: „Ich möchte oben mitspielen und mal sehen was geht.“

Der Start in die Saison war dann aber sensationell. Es wurden die ersten drei Spiele gewonnen. Und dann? Es ging weiter so. So konnte die Saison ohne eine einzige Niederlage beendet werden. Insgesamt gab die Mannschaft nur fünf Sätze ab. Zwei davon im vorentscheidenden Spiel, vier Spieltage vor Saisonende, gegen den Tabellenzweiten aus Holzheim. Nach dem Entscheidungssatz, der in der Verlängerung mit 19:17 gewonnen werden konnte, war die Freude der Spieler und die Erleichterung der Trainerin grenzenlos. Heike Thyssen gibt im Nachhinein zu: „Gegen Ende der Saison war der Druck von außen schon extrem hoch, da jeder den Aufstieg erwartete.“ Auch die letzten drei Ligaspiele konnten noch gewonnen werden, wobei am letzten Spieltag die Spielpositionen in der Mannschaft versteigert wurden.

Der Erlös kam einem guten Zweck (Bierkasse) zugute. Nach dem überaus erfolgreichen Abschluss der Liga gab es jetzt noch den Bezirkspokal, in dem man sich bis ins Finale spielen konnte. Im Finale wartete dann auch kein geringerer Gegner als der Moerser SC aus der Regionalliga. Zwar ging das Finale 0:3 verloren, dennoch zeigten sich die Kevelaerer sehr spielfähig und bekamen vom gegnerischen Trainer nach dem Spiel eine sehr gute Rückmeldung und eine positive Prognose für die nächste Saison. So wurde auch direkt ein Vorbereitungsspiel für die nächste Saison vereinbart, welches demnächst stattfinden wird.

Zusammenfassend kann man also sagen, bei den Herren des Kevelaerer SV läuft es sportlich sehr gut. Aber auch neben dem Feld hält die Mannschaft immer zusammen und veranstaltet so einige Events. So ist die Mannschaft zum einen bei den jährlichen Events der Stadt vertreten, wie der Müllsammelaktion, dem Sankt-Martins-Zug oder der Kirmes. Zum anderen gehören auch Mannschaftsabende genauso zum Programm wie gemeinsame Ausflüge, zum Beispiel zum DVV-Pokalfinale in Mannheim mit Übernachtung. Besonders wurde dieses Jahr natürlich die Aufstiegsfeier im Vereinsheim zelebriert, zu der alle Unterstüter des Vereins und der Mannschaft eingeladen waren. So soll auch hier nochmal ein besonderer Dank im Namen des Teams ausgesprochen werden. Dieser geht zum einen an die Sponsoren Franz Joosten (Karosserie- und Fahrzeugbau) und Swiss Life für die finanzielle Unterstützung, sowie an Trainerin Heike Thyssen, die es mit mit dem Team bestimmt nicht immer leicht hat, aber trotzdem so viel Zeit, Geduld und Emotion mitbringt. Außerdem gelte ein großer Dank Carolin Thyssen, die der Mannschaft als Social-Media-Beauftragte unter die Arme greift (Instagram: @kevelaer_volleyball) und dort tolle Bilder und Impressionen festhält.

Nicht zuletzt bedankt sich das Team bei den zahlreichen Fans, die jedes Heimspiel zu einem Erlebnis machen und für eine großartige Stimmung in der Halle sorgen. Neue Zuschauer sind natürlich immer gerne gesehen. „Wir leisten jetzt unseren Beitrag und bereiten uns bestmöglich auf die neue Saison vor und hoffen, euch bei uns begrüßen zu dürfen und mit euch eine geniale Zeit zu haben“, heißt es von der Mannschaft. „Begleitet uns gerne auf unserer unbekannten Reise in der Oberliga.“