Der Auftakt von „REGIOtable“ fand am vergangenen Wochenende auf dem Biohof Etzold in WiDo statt Wenn Sellerie und Rote Bete auf der Zunge explodieren

Es ist angerichtet: Das besondere Dinner kann starten. Fotos: BPH

Genüsslich und unbeeindruckt suhlt sich eine Gruppe gut gemästeter Rotbunter Husumer im Modder, während die beiden zartbesaiteten Wasserbüffeldamen Elsa und Dora mit ihrer Herde vorsichtshalber auf Sicherheitsabstand bleiben. Dabei haben sie ebenso wie die Schweine nix zu befürchten: heute stehen Lamm und Huhn auf der Karte. Zudem müssen sich die 3 Zentner schweren Schönheiten mit dem Wuschelfell und den großen Hörnern – so erklärt Landwirt Jonas Etzold im Rahmen einer kleinen Hofführung – „noch mindestens 400 kg anfuttern“, bis sie, besser noch ihre Bullen, als saftige Braten über die Theke des hofeigenen Ladens gehen.

Gemeinsam mit seiner Schwester Lea, die die Direktvermarktung organisiert, und Mutter Miriam bewirtschaftet der Jungbauer am Rande der Ortschaft Winnekendonk den seit 20 Jahren zertifizierten Biobauernhof Etzold. Die Familie setzt auf Vielfalt, nicht nur bei der Auswahl der Nutztiere, aber auch in Sachen Obst und Gemüse, da ist jetzt im August der Tisch reich gedeckt.

Im Hofladen hat auch Christian Krüger größtenteils seine Zutaten zusammengestellt: einen Korb voller zumeist vor Ort gewachsener Produkte, quer durch den Garten.

Christian Krüger ist mannigfach erfahren in der Verarbeitung, Zubereitung und Präsentation von Speisen. Der 43-jährige gebürtige Paderborner ist Sternekoch und hat sich nach Stationen quer durch die Republik vor zwei Jahren mit seiner Frau in Kalkar niedergelassen, „weil wir hier am Niederrhein so einen wunderschönen Hof gefunden haben“. Swetlana Krüger ist es auch, die ihrem Mann zuarbeitet, sich um Deko und Getränkeservice kümmert.

Das aktuelle Hauptgewerk des Küchenche…