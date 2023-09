Mit vier Teams geht es in die neue Saison

Das Trainerteam der Bezirksliga-Mannschaft des KSV wird bestehen bleiben und mit Patrick Znak und Jan Flintrop in eine weitere Saison starten. „Wir wollen viele junge Spieler, wie in den vergangenen Jahren, an den Seniorenfußball heranführen und im 2. Jahr in der Bezirksliga uns weiter etablieren und uns von den Abstiegszonen fernhalten“, berichtet Patrick Znak über die Zielsetzung. Neu im Trainerteam ist Torwart-Trainer Dieter Ehm. Komplett wird das Team mit dem Betreuer Jakob Hünting und dem Masseur Andre Heckens.

Eine Neu-Besetzung wird es im Trainerteam der 2. Mannschaft in der Kreisliga B zur neuen Saison geben. Neben der „Konstanten“ Tim Boumanns konnte mit Frank „Hamster“ Minor ein altbekannter Kevelaerer gewonnen werden, der nun seine Erfahrungen den Spielern der 2. Mannschaft weitergeben möchte.

„Hamster hat im ersten Gespräch so einen tollen Eindruck hinterlassen und so viel Fußballfreude versprüht, dass wir ihn für die anstehenden Aufgaben im Trainerteam in der 2. Mannschaft als genau den richtigen Mann sehen“, freut sich der Vorstand über diese Trainerpersonalie.

Auch die 3. Mannschaft hat sich strukturbedingt neu aufgestellt. Neu im Trainerteam begrüßt die Mannschaft Simon Roemgens und Timo Verhoeven. Sie werden in der kommenden Saison mit ihrer Erfahrung Bernd Hebben, Florian Voss und Mike Jansen in der Kreisliga B unterstützen.

„Das Ziel der 3. Mannschaft ist ganz klar in unserem „gehobenen“ Alter verletzungsfrei und vor allem mit viel Spaß den Klassenerhalt zu schaffen. Wir erhoffen uns einen einstelligen Tabellenplatz“, blickt Bernd Hebben positiv nach vorne.

Sowohl die 2. wie auch die 3. Mannschaft spielen in der gleichen Kreisliga B-Gruppe.

Und zu guter Letzt hat sich ebenfalls im Trainerteam der 4. Mannschaft etwas verändert. Neu dazu stößt der langjährige Spieler Fabian Kuschmierz, nun als spielender Co-Trainer.

Hier geht nun das Team um Spielertrainer Patrick „Schulle“ Schulten, Patrick Janssen, Rene Laermann und Christian Ariaans in die neue Saison in der Kreisliga C.

„Mit den neu gewonnenen Kameraden haben wir unser Mannschaftsgefüge nochmal gestärkt. Zur kommenden Saison wollen wir ordentlichen und erfolgreichen Fußball spielen“, freut sich „Schulle“ auf die anstehenden Aufgaben.

„Wir sind echt froh über die zusammengestellten Trainerteams im Seniorenbereich, die ambitioniert und perspektivisch in der neuen Saison mit ihren Teams arbeiten; mit viel Fleiß und Spaß sind alle Trainer dabei. Die Tatsache, dass die Kaderstärken unserer vier Teams seit Jahren weiter steigen, macht uns als Vorstand stolz, dass die Arbeit hier beim KSV von so vielen Spielern so wertgeschätzt wird“, ist der Vorstand glücklich über den Zustand im Seniorenbereich.