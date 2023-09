Der Busman Bank

Weißt du noch, Mechel, wie wir früher „Teekesselchen-Raten“ gespielt haben? Mein Teekesselchen ist ein Gebäude. Mein Teekesselchen ist oft aus Holz. Zu meinem Teekesselchen bringen die Leute ihr Geld. Und auf meinem kann man sitzen.

Klar, das kann nur die Bank sein.

Also ehrlich, ich weiß ja, dass ich oft was zu meckern habe, aber als die neuen Bänke im Solegarten installiert wurden, da war ich hin und weg. Diese Holzbänke sind so bequem, dass du das Gefühl hast, die Leute wollen gar nicht mehr aufstehen.

Ich bin ja mal gespannt, ob denen das bei der Umgestaltung des Marktplatzes auch so gut gelingt. Irgendein Plan sah vor, wenn ich mich recht entsinne, gegenüber der Annastraße eine lange Bank in der Form von einem „K“ aufzustellen. So ganz ohne Lehnen, bloß, weil das unserem neuen Stadtlogo entspricht. Eine lange Bank hätte früher wohl besser vor dem neuen Rathaus seinen Platz gehabt.

Und wie sieht es nun mit der anderen Wortbedeutung von Bank aus?

In der guten alten Zeit hatten wir alle noch ein Sparbuch, das wenigsten so viel Zinsen brachte, dass die Inflation den Geldwert nicht auffraß.

Dann kam das Prämiensparen auf. Da ging man doch gerne zur Bankberatung, um den neuen Sparvertrag zu unterschreiben, der