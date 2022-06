Mit Managerin zur Wende

Verkehrsministerin Ina Brandes: „Gute Mobilität bedeutet mehr Lebensqualität. Dafür set-zen sich Mobilitätsmanagerinnen und Mobilitätsmanager in Städten, Kreisen und Gemeinden mit ganzer Kraft ein. Sie vernetzen dort die besten Ideen und passgenaue Konzepte für sichere Fuß- und Radwege oder für gute Anbindungen mit Bus und Bahn und On-Demand-Shuttles – in der Stadt und auf dem Land. All das hilft auch dem Klima, weil der Umstieg vom Auto dann leichter fällt. Mit seinem nachhaltigen Ansatz hat sich das kommunale Mobilitätsmanagement in den vergangenen Jahren zum wichtigen Bestandteil der Stadt- und Verkehrsplanung in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Besonders freut mich, dass der Lehrgang mittlerweile auch in ganz Deutschland auf reges Interesse stößt.“

Das kommunale Mobilitätsmanagement sei in vielen Städten, Kreisen und Gemeinden schon ein festes Aufgabenfeld, erklärt das Verkehrsministerium. Ziel des mehrstufigen Lehrgangs sei es gewesen, „Mobilität in den Kommunen als abteilungsübergreifende Querschnittsaufgabe zu verankern, um damit vernetzte und nachhaltige Lösungen für Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln“.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Mara Ueltgesforth jetzt eine ausgebildete Mobilitätsmanagerin haben, die ab sofort – mit unseren Bürgerinnen und Bürgern – an der Mobilitätswende arbeiten wird,“ sagt der Kevelaerer Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.

In welche Richtung zukünftig der Schwerpunkt im Mobilitätsmanagement gehen wird, das könnten Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden. „Jetzt ist unsere Online-Umfrage zum Verkehrskonzept für die Wallfahrtsstadt Kevelaer online. So haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Richtung, in die Kevelaer sich verkehrlich entwickeln soll, mitzuentscheiden“, so Mara Ueltgesforth über die nächsten Schritte ihrer Arbeit als Mobilitätsmanagerin.

Theo Jansen, Leiter der Geschäftsstelle des „Zukunftsnetz Mobilität NRW“: „Mit dem Hand-werkszeug aus dem Lehrgang unterstützen wir Kommunen darin, praxisorientierte Hand-lungsstrategien und vernetzte Angebote zu entwickeln, um die Mobilitätswende voranzutreiben. Für diesen Ansatz wurde das „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ kürzlich sogar mit dem Deutschen Verkehrswendepreis der Allianz pro Schiene ausgezeichnet.“

Der Lehrgang war deutschlandweit der erste dieser Art, der sich explizit an kommunales Personal richtete. Insgesamt hat das kommunale Netzwerk seit 2015 bereits 252 Mobilitätsmanagerinnen und -manager ausgebildet. Am jüngsten Lehrgang nahmen insgesamt 26 kommunale Mitarbeitende aus NRW teil, darüber hinaus auch zwei weitere aus Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg.