Beinahe 30 Jahre sind vergangen, seitdem die ersten Ballons auf der Hülswiese gestartet sind. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit Michael Krämer von „Wolkentaxi“, der Volksbank an der Niers, Krahnen Gas und Catering Kanders hat sich das „Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival“ zu einem der größten Ballönertreffen in der Region entwickelt.

Die Firma Rheingas wird in diesem Jahr erstmals als Unterstützer dabei sein. Auch in diesem Jahr ist die Freude groß, Ballöner aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden erneut in Kevelaer begrüßen zu dürfen.

Neben einem bunten Rahmenprogramm und einer einzigartigen Kulisse, warten am Festivalwochende, am 12. und 13. Juli 2024, besondere Highlights auf die Besucher.

Die Anmeldefrist ist beendet. Das Kevelaer Marketing darf erfreulich verkünden, dass in diesem Jahr neben außergewöhnlichen Sonderformen und Modellballönern, 30 Heißluftballone beim „Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival“ dabei sind.

Neben dem bekannten Ballon am Kran, dem Nachtglühen und den Hubschrauber-Rundflügen, wird es in diesem Jahr zahlreiche weitere Highlights geben, die das Jubiläum besonders machen.

„Wiesenwirt“ Heinz Kanders stellt die Versorgung gemeinsam mit weiteren Gastronomen sicher. Eine „Budenstadt“ lädt zum bunten Treiben in den Solegarten St. Jakob ein.

Ein Platz zwischen den Wolken

Für alle Tage stehen begehrte Ballonkorb-Plätze zur Verfügung. Informationen hierzu sind beim Kevelaer Marketing, Rathaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer, Rufnummer 02832 122-991, erhältlich. Der Verkaufsstart der Helikopter-Rundflüge wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben.