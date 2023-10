Mit einer Hoffnung unterwegs

Zu einem ersten gemeinsamen Pilgern rund um Kevelaer lädt die St.-Antonius-Gemeinde Kevelaer am Samstag, 28. Oktober 2023, ein.

Dabei im Fokus stehen sollen Impulse, Schweigen, Singen und Gespräche zu zweit und in der Gruppe. Der Treffpunkt ist das Hallenbad Kevelaer um 10 Uhr. Der Zielpunkt Kapellenplatz soll gegen etwa 16 Uhr erreicht werden. Die Wegstrecke liegt bei 12,5 km.

Unterwegs sind Stationen in der St.-Hubertus-Kapelle auf Keylaer, in der Kapelle von Schloss Wissen und in der Kapelle „Maria in der Not“ geplant. Nach dem Pilgerweg ist ein Ausklang im „Kävelse Lüj“ geplant.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, Regenkleidung und Proviant mitzubringen.

Bei Fragen und für weitere Informationen stehen Ulrich Hoffmann unter Tel. 015257110052 und Ingrid Jörgens unter Tel. 02832 1681 zur Verfügung.