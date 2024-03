Minigolf in Twisteden

Ab Samstag, 30. März 2024, öffnet die Minigolfanalage in Twisteden wieder ihre Pforten und heißt alle Gäste aus Kevelaer und Umgebung sowie den benachbarten Niederlanden willkommen.

Natürlich war einiges an Arbeit notwendig, um die Minigolfanlage in Twisteden nach dem langen Winter wieder herzurichten.

„Ich bin begeistert, dass so viele Twistedener ehrenamtlich geholfen haben, die Minigolfanlage so vorzubereiten, dass wir ab Ostern unsere Gäste von nah und fern wieder auf unserer Minigolfanlage in Twisteden begrüßen dürfen“, freute sich der Vorsitzende des Natur- und Heimatvereins Twisteden-Kleinkevelaer, Norbert Baumann.

„Ein besonderer Dank gilt auch den Mitarbeitern des Kevelaerer Bauhofs und Herrn Bause mit seinen Mitarbeitern vom Haus Freudenberg!“

Kostenfreie Nutzung

Die Nutzung der Minigolfbahnen wie auch der Boulebahn, des großen Schachspiels, der Tischtennisplatte und natürlich auch der Kinderspielgeräte ist selbstverständlich kostenfrei.

Die Anlage bietet überdachte Sitzgelegenheiten für ca. 150 Personen an, weshalb dort auch gerne Nachbarschafts-, Betriebs- oder Familienfeiern ausgerichtet werden können. Gerne grillen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgebrachte Fleisch-, Fisch- oder sonstigen Speisen und gegen einen geringen Obolus wird Geschirr und Besteck zur Verfügung gestellt.

Für warme und kalte Getränke ist ebenso gesorgt wie für verschiedene Eissorten und kleine Snacks.

Anmeldungen zu Grillfeiern werden gerne per E-Mail unter info@heimatverein-twisteden.de oder telefonisch unter 0173 2672834 (Norbert Baumann) oder 0162 6275956 (Doris Mierzwa) entgegengenommen.

Nur Barzahlung

Es ist den Betreiberinnen und Betreibern zufolge zu beachten, dass auf der Minigolfanlage Twisteden nicht mit Karte, sondern nur bar bezahlt werden kann.

Öffnungszeiten

Die Minigolfanlage in Twisteden öffnet in diesem Jahr ab Ostern mit folgenden Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 15 – 19 Uhr

Samstag und Sonntag: 13 – 19 Uhr

Donnerstag: Ruhetag