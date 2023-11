Tradition Martinszug in Wetten

/ von Franz Geib

Foto: FG

Der Bettler in Wetten hatte noch ein kleines bisschen Glück im Unglück: Als er am vergangenen Freitag auf dem Marktplatz auf Hilfe wartete, war es zwar kalt, aber zumindest trocken.

Und allzu lange musste er auch gar nicht warten, denn schon bald kam der Retter in Person des heiligen Martin …

Eine rund 25o-köpfige Kinderschar aus der Grundschule, dem Kindergarten und einige aus weiterfühenden Schulen hatte sich zuvor auf dem Hof der Grundschule versammelt, um auch in 2023 die Martinsgeschichte nachzuempfinden. In sicherem Geleit von Eltern, Großeltern, Feuerwehr und Polizei zog der Martinszug durch den von den Anwohnern liebevoll illluminierten und ausgeschmückten Ort gen Kirche und Marktplatz, akustisch wieder hervorragend begleitet d…