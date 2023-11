32. Berufs-Info-Treff in Kevelaer

Viele Fragen beschäftigen Schülerinnen und Schüler, die vor dem Schulabschluss stehen. Die Sparkasse Rhein-Maas möchte hier mit der Gesamtschule Kevelaer und unter Einbeziehung des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums die Antwortfindung erleichtern. Gleichzeitig möchte die Sparkasse so auch den Unternehmen aus der Region die Möglichkeit bieten, sich als Ausbildungsbetrieb und attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, um so einem möglichen Fachkräftemangel zu begegnen.

Der Berufs-Info-Treff findet am Samstag, 25. November 2023, von 9 Uhr bis 13 Uhr, in der Mehrzweckhalle am Schulzentrum statt. Der Standortwechsel hatte sich bereits im vergangenen Jahr bewährt und bietet jetzt ausreichend Platz für über 40 Unternehmen, die mehr als 60 Berufsbilder vorstellen.

Die Hochschule Rhein-Waal, die Hochschule Niederrhein und die Studienberatung der Agentur für Arbeit werden zudem vielfältige Studienangebote präsentieren. Neben der Sparkasse werden auch weitere Firmen die Möglichkeiten einer dualen Ausbildung in Verbindung mit einem Studium vorstellen.

Studium und Ausbildung vertreten

Christoph Feldmann, Leiter der Gesamtschule Kevelaer: „Die Gesamtschule setzt auf ein breites Unterrichts- und Beratungsangebot, um die Schülerinnen und Schüler bei der Berufsfindung zu unterstützen. Dazu gehören klassische Berufsbilder wie auch Angebote zu akademischen Berufen und zur Studienwahl. Unternehmensbesuche sowie Praktika und der Berufs-Info-Treff helfen, den Kontakt zu den Arbeitgebern zu halten und praktische Einblicke zu gewinnen. Durch die Verbindung des Berufs-Info-Treffs mit dem Tag der Offenen Tür beider Schulen bieten wir kurze Wege, so dass das Angebot von allen Interessierten zeitlich flexibel genutzt werden kann. Aufgrund der großen Zahl an Berufsbildern können wir gezielt schon in den Wochen vor dem Treff die Schülerinnen und Schüler auf den Treff vorbereiten und erste Weichen stellen.“

Für die Sparkasse stellt Ludger Braam die Bedeutung der Veranstaltung heraus: „Mit dem 32. Auflage des Berufs-Info-Treff leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Zusammenarbeit in der Region, denn wir führen hier die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule und des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums mit Unternehmen vor allem aus Kevelaer zusammen. Auch die Hochschule Rhein-Waal wird ihr Studienangebot vorstellen und die Agentur für Arbeit wird ebenfalls vor Ort sein, um das Berufswahlangebot abzurunden. Und natürlich werden auch wir die Gelegenheit nutzen und für eine Bankausbildung – auch in Kombination mit einem begleitenden Studium – werben. Mit dieser Veranstaltung unterstützen wir somit einerseits die Schulen und andererseits die Unternehmen und leisten so einen Beitrag für die Menschen in unserem Geschäftsgebiet.“

Ins Gespräch kommen

Schülerinnen und Schüler der beiden Schulen – und natürlich alle weiteren Interessierten – haben an den verschiedenen Beratungsständen die Gelegenheit, ins Gespräch mit Firmenchefs, Ausbildern und auch Auszubildenden zu kommen und so aus erster Hand Informationen über den Beruf und das Unternehmen zu erhalten sowie erste Kontakte für die Wahl eine Praktikumsplatzes zu knüpfen.