Martinsumzug bei den Marienkäfern

In der vergangenen Woche fand der alljährliche St. Martinsumzug des Marienkäfer- Kindergartens statt. Mit selbstgebastelten Laternen, begleitet von St. Martin zu Pferd und einer Musik-Kapelle, zogen die Kinder durch die Straßen und verbreiteten eine festliche Stimmung.

Bereits Wochen zuvor hatten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern eifrig an ihren Laternen gebastelt. Jede Laterne war ein Unikat und spiegelte die Persönlichkeit des kleinen Künstlers wider.

Am Abend des 9. November versammelten sich alle Kinder, Eltern und Erzieherinnen vor dem Kindergarten. Mit leuchtenden Augen und voller Vorfreude hielten die kleinen Laternenträger stolz ihre Werke in den Händen. Um 18 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung. Angeführt von St. Martin auf seinem Pferd, lief der Festzug singend durch die Straßen in Schravelen. Die Musik-Kapelle sorgte mit fröhlichen Klängen für den passenden Soundtrack, was auch die Zuschauer am Straßenrand begeisterte. Als Elterninitiative haben alle gemeinsam mit viel Engagement und Liebe zum Detail ein wunderbares Event für die kleinen Schützlinge organisiert. Ein herzlicher Dank geht an alle Beteiligten, die diesen zauberhaften Abend ermöglicht haben. Ein besonderer Dank geht an die Bäckerei Vloet, welche die köstlichen Weckmänner gespendet hat.