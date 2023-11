Die Aktion „Eine Million Sterne“ von Caritas International findet in diesem Jahr wieder in Geldern und Kevelaer statt. Am 18. November um 16.30 Uhr werden in der Kirche St. Maria Magdalena Geldern die Kerzen offiziell entzündet. Aus über 1.000 Kerzen wird ein großer Stern nachgebildet. Um 17.00 Uhr schließt sich der Familiengottesdienst mit Kinderchor an. Im Anschluss lädt das Organisationsteam bei Glühwein, Kinderpunsch und Würstchen zur Begegnung in den Pfarrgarten ein. Die Erlöse aus dem Kerzenverkauf kommen Menschen in Not in unserer Region zugute. In Kevelaer startet die Solidaritätsaktion am 25. November um 16.39 Uhr im Forum Pax Christi. Nach der offiziellen Kerzenentzündung und einem Impuls sind alle zu Glühwein und heißem Kakao eingeladen. Die Erlöse aus dem Kerzenverkauf gehen an caritas international und fördern in diesem Jahr Projekte zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Tadschikistan, die dort als Waisen aufwachsen. Mit der jährlichen Aktion richten Caritas und die Kirchengemeinden den Blick auf Menschen am Rande der Gesellschaft und rufen zur Solidarität auf.